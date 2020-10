Deja la costura para salvar vidas

Compartir esta publicación













Da su última checada y se despide del amor más grande de su vida; la enfermería para dedicarse a su familia, a quienes por años “sacrificó”, por sus pacientes.

Desde niña Cirila Martínez Enríquez, de 60 años, supo que su vocación era la enfermería; pese a que su padre insistía que debía de ser costurera, nunca se rindió y tocó puertas en un módulo de Salud en Cerro Azul, Veracruz, de donde es nativa, en donde aprendió desde inyectar, tomar la temperatura, entre otros servicios, al grado que era buscada por los médicos para que los apoyara en los partos y cirugías.

Cada que tocaban la puerta de su humilde hogar, su padre se sentía como un “pavorreal” y no era para menos, su hija era solicitada para apoyar a los médicos, es ahí donde comprendió que Cirila nació para ser enfermera, y no costurera, como él pensaba.

“Yo nací para ser enfermera, mi papá siempre quiso que fuera costurera, pero no me gusto a mí eso… Yo quería ser enfermera y lo logré”, expresó.

PREPARACIÓN

Cirila no se conformó con lo que aprendió en el módulo de Salud, fue en busca de más conocimiento por lo que en 1980 viajó a Tuxpan, Veracruz, para estudiar Enfermería Militar durante un año, de donde egresó como enfermera auxiliar, regresó a su tierra, en donde trabajó en clínicas y módulos, pero poco tiempo después viajó a Tampico, donde vivía su padre para laborar en un centro de Salud para el programa de cólera.

Luego de ocho meses de laborar en Tampico, surge la oportunidad de venirse a Nuevo Laredo para trabajar en el Hospital General, en el cual estuvo hasta hace un par de semanas trabajando para dar su última checada el 11 de octubre; laboró en Tococirugía, Selle y Urgencias.

VARIAS PANDEMIAS

Durante estos más de 41 años de servicio en la enfermería Cirila ha vivido diversas pandemias, pero considera que hasta ahora ninguna ha sido como el coronavirus, pues a diferencia del VIH que se sabía que se contagiaba por la manipulación de los fluidos y la sangre; con el Covid 19, no se sabe cómo te va infectar.

“He vivido el cólera, la tuberculosis, la influenza y el coronavirus, pero como esta última ninguna, aquí como personal de salud desconocemos cómo nos puede pegar”, expresó.

INOLVIDABLES

Aunque se despidió de su profesión, se lleva en su memoria grandes recuerdos y experiencias, así como amigos, momentos, que dijo no cambiara por nada.

“Era muy bonito poder apoyar a un paciente, me encanta, mi carrera era mi paso, ver a mis pacientes recuperarse, y el llegar a un hospital como este, más grande, con más problemas, con más de todo lo hacía. Fui parte de los pioneros”, mencionó.

Cirila comentó que su jefa Guillermina Martínez Baltasar siempre la motivó a prepararse, pero pensaba estudiar ella o sus hijos, así que les dio oportunidad a ellos, pero sin rendirse nunca de querer ser la mejor, por lo que con los años logró a los estudios.

“Una de las cosas que me motivó a seguir superándose fue porque una compañera de ella, era de básica- general- y su supervisora de ellas, les quiso compartir los pacientes, y su compañero se molestó, y dijo que no, porque ella era una simple auxiliar, y fue cuando dije no, y volví a estudiar la Secundaria, hizo la Preparatoria y luego estudió Básica, de ahí la Licenciatura y casi a la par su especialidad en Enfermería Quirúrgica”, expresó.

Mientras que Cirila se superó y llegó a lo más alto de su carrera, la compañera que en su momento la hizo de menos por ser una enfermera auxiliar, se quedó en la Básica y ella terminó con especialidad.

SENCILLA

Sin embargo, Cirila se caracteriza por ser una enfermera sencilla y muy humana, y más que un título, considera que la calidad y calidez con la que debe de ser tratada las personas son primordiales, sobre todo cuando las personas van en busca de ayuda, o de información.

Con lágrimas en los ojos, por la emoción de hablar de su profesión, deja la enfermería satisfecha de todos los logros a lo largo de su carrera, pero a la vez exhorta a las nuevas generaciones elegir esta carrera por vocación y no por una plaza que asegure una vejez, ya que hay que dar el corazón en cada paciente, ya que la satisfacción más grande es verlos recuperados.