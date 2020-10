Dejan autoridades multiplicar dengue

Ciudadanos aseguran que a diferencia de otras temporadas no se están fumigando sus domicilios

En Nuevo Laredo se reporta un nuevo caso de dengue cada siete horas en pro-medio -oficialmente con mayor velocidad que el Covid-19 en este momento-; del 1 de septiembre al 8 de octubre se han diagnostica-do oficialmente 122 casos positivos; pero esto contrasta con los constantes reclamos de ciudadanos que aseguran que a diferencia de otras temporadas no se están fumigando sus domicilios.

Los señalamientos de los ciudadanos de las pocas o nulas acciones locales o estatales para combatir la proliferación del dengue abarcan desde la ausencia de una campaña de descacharrización a gran escala, así como la falta de operativos de fumigación por la ciudad.

“En otros años veíamos pasar bien seguido por las tardes a los de Salud con las máquinas ‘fumigando’ para lo del dengue y ahora que estamos hasta el chongo de casos no se ven por ningún lado, al menos yo no los he visto ya”, expresó Javier Gutiérrez, residente de la Reservas Territoriales.

La mayoría de los casos se concentran en nueve colonias del poniente de la ciudad, hoy consideradas por la Jurisdicción Sanitaria No. 5 como los sectores de alto riesgo en materia de dengue.

Se trata de las colonias Voluntad y Trabajo I, II, III y IV, Reservas Territoriales, Colorines, Olivos 1, Buena Vista y del Maestro.

La molestia de los habitantes de estos sectores y del resto de la ciudad no es para menos, pues la Secretaría de Salud sólo cuenta con cuatro unidades para fumigar, por lo que ya no se hace como en años anteriores, pues ahora acuden a las colonias en donde se presenta un caso.

Alejandro Agustin Barreiro Espiricueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, señaló que ante el incremento de estos casos, cuando se da un reporte de un caso positivo o sospechoso: “Lo que pasa es que se agarraban colonias donde en años pasados ya se habían tenido casos y se trabaja de esta manera (fumigando) y ahora trabajamos de este modo, darle prioridad a los pacientes en donde se tiene casos sospechosos, pero sí se está fumigando”, aunque ciudadanos vecinos de la mayoría de los sectores de Nuevo Laredo, aseguraron no haber percibido estas acciones.