Dejan de atenderse enfermos crónicos

Cientos de neolaredenses con enfermedades crónicas dejaron de asistir a sus consultas y monitoreo de control de sus padecimientos, sólo en las unidades de la Secretaría de Salud 483 pacientes dejaron sus tratamientos en el marco de la pandemia.

Problema de Salud Pública que preocupa a la Secretaría de Salud pues consideran que las cifras de los crónicos subió considerablemente, pero no se sabrá hasta los meses próximos que la gente se sienta mal y acuda a una revisión.

Durante el 2019, la Secretaría de Salud tenía bajo control a 4 mil 82 personas, de ahí 2 mil 553 son diabéticos, hipertensos 2 mil 783, con obesidad mil 332 y con dislipidemias 413, esto sin contar que más del 25% de la población no sabía que sufre de una o todas estas patologías.

“Estamos hablando que hasta el año pasado más del 25% de la población padece de una o de todas estas enfermedades, hoy consideramos que son mucho más, pero se sabrá cuando la gente comience en busca de atención, pero sí notamos que el año pasado dejaron de venir un grupo bastante grueso de la población a sus controles”, dijo Alejandro Agustin Barreiro Espericueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria no. 5.

Indicó que en el caso de la diabetes, dejaron de asistir a sus tratamientos 137 diabéticos, 99 hipertensos, con obesidad 33, y con dislipidemias 69; situación que puede complicar más su patología, ya que no sólo se trata de esto, sino de los otros males que se van agregando como un infarto, derrames, pérdida de la vista, insuficiencia renal y mucho más.

Además, de todos aquellos que no saben que sufren de esta enfermedad, y que por la pandemia no sólo ganaron más peso, sino que no se activaron, por lo que es muy importante retomar los hábitos alimenticios sanos y ejercitarse, dado que la diabetes tipo 2, puede prevenirse y en su caso cuando es por genética postergar más su desarrollo.