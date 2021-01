Dejan de pasar algunas rutas

Compartir esta publicación













Aunque oficialmente no se ha retirado ninguna ruta del transporte público, en la práctica los usuarios han reportado deficiencias en la frecuencia de algunas como 5 Colonias -azul y verde-, así como la ruta Guerrero.

“Ya he puesto varias quejas, pues desde septiembre he detectado incidencias en la frecuencia del camión precisamente de esa ruta, pues es la que tomo para trasladarme de mi casa al trabajo y viceversa; no sólo se tardaba, había días en los que no pasaba y yo tenía que trasladarme a pie, pues mis recursos no son suficientes para siempre utilizar un taxi”, comentó Pepe Ruiz, usuario del transporte.

Para él, quien presenta una discapacidad motriz, al igual que para otras personas es esencial el transporte en la ciudad y piden que las rutas se activen o tomen en consideración el hecho de que hay personas de la tercera edad que las utilizan, aun cuando las unidades se ocupen sólo un 25 por ciento de su capacidad.

“No sólo soy yo, hay muchas otras personas, además según lo que comentan los del transporte es que no hay unidades para esa ruta, pero sí hemos visto en la central que las unidades son reutilizadas para otros sectores y van al 120 por ciento de su capacidad, algo que es incongruente en esta temporada de pandemia”, destacó.

Las deficiencias del transporte presentadas por los usuarios, no sólo se refieren al nivel de frecuencia con el que cubren la ruta o sector, sino a la capacidad que es utilizada, rebasando o desafiando todas las medidas que el propio Estado ha señalado para evitar el contagio de coronavirus.

“La mayoría de los camiones van súper llenos, los choferes suben y suben gente, mucha de ellas sin cubrebocas, mucho menos respetando la distancia entre una persona y otra y lo peor, no hay nadie que haga algo al respecto, no hay supervisores no hay llamado de atención, ni sanciones”, expresó la usuaria Claudia Morales.

Actualmente el transporte funciona de lunes a viernes hasta las 11:00 de la noche, y sábado y domingo a las 10:00, deben de cubrir sólo un 50 porciento de su capacidad.