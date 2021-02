“Deje a mi papá en libertad”… la desgarradora carta de un niño a Biden para detener deportación de su padre

“Hola señor presidente, mi nombre es Fernando y yo le pido de corazón que deje a mi papá en libertad, yo me siento muy triste porque mi papá no está conmigo. En Navidad me sentí muy triste porque mi papá no estuvo conmigo. A mí me da mucha tristeza ver a otros papas jugar con sus hijos y yo no poder recibir un abrazo de mi papá”

carta del Niño migrante fernando ochoa a biden