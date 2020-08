14 muertos dejó el Huracán Laura en su paso por Lousiana y Texas

Compartir esta publicación













El huracán Laura, ha dejado al menos 14 muertos en Louisiana y en Texas, en el sur de Estados Unidos, y daños enormes.

Laura es uno de los más violentos que ha afectado a Louisiana en más de 150 años.

14 muertos en dos estados

El huracán dejó al menos 10 víctimas mortales en el estado de Louisiana y cuatro en Texas, 14 muertos en total

@KSLA some damages from the hurricane in Ringgold, Louisiana pic.twitter.com/sW5lF5job8 — JoshtheJokester (@joshtheJ0kester) August 27, 2020

Cuatro personas perdieron la vida en Luisiana por caídas de árboles en sus viviendas.

Así la llegada del huracán Laura en Lake Charles, Louisiana (Video de @ReedTimmerAccu) (FOTOS + VIDEO) https://t.co/Ciu6qw5DXH pic.twitter.com/KkyXy5gK5f — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 27, 2020

Otra persona se ahogó después de que el viento hundiera su embarcación.

Por otra parte, más de 1,5 millones de personas recibieron orden de evacuación en Louisiana y Texas.

France 24

El viernes había 464 mil 813 usuarios sin electricidad en Luisiana.

Asimismo, por la violencia del viento los vidrios de un edificio en Lake Charles, en la ciudad de Louisiana, se quebraron.

President @realDonaldTrump is in Lake Charles to support the great people of Louisiana. pic.twitter.com/faohhgA3lW — The White House (@WhiteHouse) August 29, 2020

De igual manera, un incendio se declaró en una planta de productos químicos que generó una gigantesca nube tóxica.

Por lo que, obligó a los vecinos a refugiarse en su domicilio.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en estos momentos ya se encuentra en los terriotiros afectados de Texas y Louisiana.

PODRÍA INTERESARTE: Alerta por duraznos infectados con bacterias; hay 78 intoxicados en EU

Laura tocó este jueves tierra como un huracán extremo, de categoría 4, con vientos que superaban los 241 kilómetros por hora.