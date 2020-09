Dejó Kansas City Southern inconclusos puentes en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Para los vecinos de Villas de San Miguel ir y venir del área conurbada es siempre una odisea, pues esperan que en su camino no los retrase el paso del tren; pero ellos no olvidan la promesa que hizo Kansas City Southern a Nuevo Laredo de construir puentes vehiculares para que las vías ferroviarias no fueran un obstáculo en su día a día.

Desde hace 10 años, KCS y el gobierno federal anunciaron un ambicioso proyecto para acabar con los problemas de inseguridad vial y peatonal que se presentan en zonas urbanas por donde las vías de tren dividen una calle de otra, instalarían puentes.

“He tenido que llegar tarde a mi trabajo que se encuentra en el centro de la ciudad, sólo porque la fila se hace larga durante la mañana con el paso del tren, lo mismo sucedía para mis hijos con la escuela cuando era presencial, pues los tenía en escuelas cercanas a mi oficina. Muchas veces nos llamaron la atención”, dijo Luz Mendoza, habitante de Villas de San Miguel. El plan de “Modernización Integral Ferroviaria en Nuevo Laredo” en el 2020 cumplió ya 10 años de anunciarse y la vida de miles de neolaredenses sigue en riesgo, porque el convenio no se ha concluído como se pactó.

El proyecto de modernización estaba contemplado a realizarse en dos fases, la primera de ellas, el corredor seguro y la reubicación de instalaciones ferroviarias, que siguen inconclusas.

Por ejemplo, el corredor seguro, contemplaba la construcción de pasos a desnivel; la cancelación y cierre de cruces a nivel, los cuales siguen vigentes e interrumpiendo varias veces al día el tráfico en área conurbada, generando filas de autos varados hasta que la larga fila de vagones termine de pasar; además de la instalación de muros, muertes y/o mallas de seguridad para el confinamiento del mismo que no se ha logrado realizar, poniendo en peligro a quienes circulan por puntos como la ‘pulga de los rieles’ en donde una bebé perdió una de sus extremidades, así como otros incidentes que se han generado.

