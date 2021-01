Demanda de Gabriel Soto a piñatería podría no proceder

Compartir esta publicación













TAMAULIPAS.— Hace unas semanas la famosa piñatería Ramírez dio a conocer que una supuesta persona que trabaja con Gabriel Soto les advirtió que serían demandados por haber hecho una piñata con la imagen de actor tras la filtración de su polémico vídeo íntimo.

En aquella ocasión, los de la piñatería se mofaron de la “advertencia”, y ahora Dalton Javier Ramírez, dueño de la piñatería informó que ya tomaron todas las precauciones para evitar que proceda alguna demanda.

La piñatería se “defiende”

“No hemos infringido ni un delito”

En entrevista con “Ventaneando”, Dalton Ramírez comentó que tras consultar con un abogado sobre la posibilidad de que el actor demande a la piñatería, este le señaló que no existirían elementos que avalen el procedimiento.

“Al parecer no hemos infringido ni un delito porque, primero, no hemos vendido ninguna piñata […]”, explicó el dueño de la piñatería.

TE PUEDE INTERESAR: Horóscopos 14 de Enero: Mhoni Vidente predice tu futuro hoy jueves

La piñatería Ramírez asegura que no es Gabriel Soto

Dalton Ramírez también declaró que la piñata podría representar a cualquier hombre. Además se aseguraron de no incluir en la piñata el nombre de Gabriel Soto ni su fotografía.

“La piñata es un hombre desnudo, con barba, no le pusimos su fotografía ni su nombre, en la piñata no está en ningún momento el nombre de Gabriel Soto”, puntualizó el empresario.

Y agregó que no están haciendo dinero con la imagen de Soto. Por lo que “le recomendó que se relaje, no pasa nada”. Además él dijo [Soto]’disfrútenlo, no pasa nada’, detalló el piñatero.

Cabe destacar que hasta el momento la Piñatería Ramírez no han recibido alguna notificación que confirme un proceso legal en su contra.- Con información de Ventaneando.