Estados Unidos demanda a Google, ¡entérate del porqué!

Compartir esta publicación













El navegador más famoso en el mundo, podría estar en apuros por una supuesta demanda que Estados Unidos planea.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se planea una demanda contra Google de Alphabet Inc. por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet, lo que supone una violación a la ley al usar su poder para defenderse de sus rivales.

Te puede interesar: Confirma AMLO visita a Nuevo Laredo este domingo

La estrategia de Google, según el gobierno estadounidense, es poner a la competencia en desventaja para mantener la posición dominante de su propio motor de búsqueda y usar ese poder de mercado para vender más anuncios, por esto se contempla una demanda.

A días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el momento de la presentación de la demanda podría verse como un gesto político, ya que cumple una promesa hecha por el presidente Donald Trump a sus partidarios de pedir cuentas a ciertas empresas por presuntamente sofocar las voces conservadoras.

La demanda se da más de un año después de que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio comenzarán investigaciones antimonopolio contra cuatro grandes empresas de tecnología: Amazon.com Inc, Apple Inc, Facebook Inc y Google.

Grupos de fiscales generales también abrieron investigaciones a Facebook y Google.

Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el motor de búsqueda de contenido en Internet, del mismo nombre.