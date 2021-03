Demandan a Municipio dar vida a áreas verdes

Compartir esta publicación













Pese a la mortandad de árboles que dejaron las temperaturas bajo cero a mediados de febrero, hay pocas acciones para reemplazarlos, por lo que la Asociación de Abogados Ambientalistas en Nuevo Laredo exige reacciones de mitigación.

“Ante la negativa del Secretario de Obras Públicas del Municipio a informar cuáles son las estrategias a seguir, la Asociación de Abogados Ambientalistas promovió Juicio de Amparo”, informó la asociación no gubernamental.

El objetivo de la organización es mitigar la ausencia de áreas verdes que actualmente ronda a la ciudad, ya que según el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nuevo Laredo, se señala que de acuerdo con las normas revisadas sobre dosificación de áreas arboladas, es necesario contar con entre 8.5 y 12 metros cuadrados de área verde por habitante ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica la necesidad de entre 9 y 10, y la Organización de las Naciones Unidas recomienda 12 metros cuadrados.

“Actualmente Nuevo Laredo debería contar con alrededor de 323 hectáreas de este equipamiento – considerando necesarios 8.5 m2 por habitante- y existen habilitadas poco menos de 134 lo que representa un 41 por ciento del área requerida según lo señalado, ya que sólo se cuenta únicamente con 3.49 metros cuadrados por habitante en este tipo de equipamiento, lo que va en detrimento de la calidad del aire y consecuentemente de la calidad de la salud de los neolaredenses”, afirmó la asociación.

El próximo 13 de abril a las 10:00 de la mañana se llevará a cabo la audiencia constitucional, la cual en caso de que el juez otorgue el Amparo, ordenará a la autoridad a que conteste en un término no mayor a cinco días.

“El problema radica en que no existe una verdadera contraloría sobre las áreas que los fraccionadores están obligados a aportar como área verde ya que muchos de estos espacios disponibles son de dimensiones pequeñas que no permiten su utilización eficiente o adecuada. Por lo que convendría evitar la dispersión de las áreas verdes y, cuando se aprueben nuevos fraccionamientos, obligar que las áreas de donación se concentren en espacios grandes que sean aprovechables y no en pequeños, que finalmente se desperdician”, explicaron.