Dengue le compite al Covid en Nuevo Laredo; doble sufrimiento

Actualmente hay más sospechosos de dengue (157) que por Covid-19 (38) en Nuevo Laredo, además, de los 129 casos positivos de dengue se dio a conocer el primer caso de un menor de 14 años confirmado oficialmente, de un total de 586 pruebas, informó Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

De estas cifras reportó que 146 son negativas, 157 pendientes y cuatro rechazadas, así como seis pacientes graves -hemorrágicos-, entre el IMSS y el Hospital General Solidaridad.

“En las últimas cuatro semanas ha habido un incremento que no se ha podido controlar, el año pasado estuvimos muy bien con sólo tres casos, pero esta situación es derivado de las lluvias que se tuvieron, que favoreció la reproducción del mosquito, y el año pasado a estas fechas no hubo agua suficiente, eso nos ayudó a que no tuviéramos casos”, expresó.

A diario atienden hasta 30 pacientes sospechosos de dengue; González Arrambide insistió en la importancia de mantener limpios los patios sin cacharros que acumulen agua para evitar la producción de mosquito.

“En el caso de Tamaulipas, en Matamoros se confirmó el primer caso dengue-Covid en una mujer embarazada, pero aquí afortunadamente no tenemos reportada ninguna persona con este binomio”, dijo.

Como una acción ciudadana de autoprotección, los médicos recomiendan mantener los patios limpios, especialmente libres de objetos -como llantas y cacharros- que pudieran almacenar agua estancada.

Vecinos de casi todos los rincones de Nuevo Laredo han resaltado la ausencia de la fumigación a gran escala que se hacía en años anteriores, situación que contrasta con el aumento exponencial de casos de dengue en la ciudad a niveles que no se veían desde el 2014.

Los programas de descacharrización, paralelos a otras acciones en el tenor del saneamiento -que contribuyen a disminuir los focos infecciosos-, han sido señalados también por los ciudadanos como los grandes ausentes y que sí podrían efectuarse por el Municipio o el Estado, pero que no se hace como en otros años.

