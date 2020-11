Tamaulipas ya es segundo lugar nacional en dengue: SST

Compartir esta publicación













Tamaulipas ocupa actualmente el segundo lugar nacional en contagios de Dengue, pues a la semana 45, acumula un total de mil 790 casos y Jalisco con 4 mil 312 casos ocupa el primer lugar.

Dentro del estado Ciudad Victoria ocupa el primer lugar con 505 casos confirmados, de los cuales 470 son de dengue no grave y 35 son de dengue con signos de alarma, sin embargo hasta la fecha no existen reportes de personas fallecidas.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, hasta la semana epidemiológica 45 el estado acumula mil 781 casos confirmados de dengue, la mayoría de ellos corresponden al no grave, dentro de la estadística, Victoria y Reynosa se llevan el primer y segundo lugar en casos respectivamente, sin embargo en el boletín del Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud Federal nuestro estado registra mil 790 casos.

El boletín nacional detalla que Tamaulipas tiene mil 790 casos de dengue, de los cuales, mil 509 son dengue no grave; 223 son dengue con signos de alarma y 58 son casos de dengue grave en la semana 44, donde la entidad se ubica en el segundo lugar nacional entre los estados que tienen más alta incidencia de casos confirmados por cada cien mil habitantes.

Los primeros lugares en dengue están así: Jalisco (51.56), Tamaulipas (47.92), Michoacán (42.48), San Luis Potosí (42.42) y Nayarit (42.28).

Hasta la fecha, En Tamaulipas no se han presentado casos de zika y chikungunya, enfermedades que también son transmitidas por el mismo mosco aedes aegypti en tanto que en el dengue poco menos de la tercera parte del total estatal de casos se han confirmado en la jurisdicción uno que corresponde a Victoria, que suma 505 en total; de los cuales 470 son no grave y 35 son con signos de alerta.

En segundo lugar se ubica la jurisdicción cuatro con sede en Reynosa que acumula 396 casos, desglosados en 328 no graves, 67 con signos de alerta y uno grave, la jurisdicción seis de El Mante es tercera y tiene 313, distribuidos en 294 dengue no grave, 11 dengue con signos de alarma y ocho con dengue graves; en cuarto está la jurisdicción cinco de Nuevo Laredo con 180 totales, 116 No Grave , 37 Con Signos de Alarma y 27 de Dengue graves, en el resto de las jurisdicciones y en orden descendente, los totales son Matamoros 84, Vallehermoso 78, Jaumave 75, Tampico 55, Altamira 44, Padilla 31, San Fernando 19 y Miguel Alemán uno.