Denuncian falta de higiene en el ISSSTE

Los trabajadores de la Clínica-Hospital Agosto 12 del ISSSTE denunciaron las malas condiciones laborales en que se encuentran y temen contagiarse de coronavirus, como ha pasado ya con otros compañeros.

“Ya no sabemos qué hacer, es muy complicado para nosotros trabajar en estas condiciones, somos un hospital Covid y no contar con las medidas higiénicas nos vulnera a un fácil contagio, no sólo de coronavirus sino de otras enfermedades infecto contagiosas”, expresó Luis, quien es enfermero y labora en el área Covid.

Comentó que esta situación se presenta prácticamente en todo el nosocomio en urgencias, encamados y los baños.

Se observa un tanque de oxígeno y a un lado una bolsa al parecer con basura.

“El detalle, que son baños de los pacientes, se imaginan con Covid y con esta negligencia de salubridad y dentro de un hospital es gravísimo”, afirmó Antonia, quien también es enfermera y como el resto de sus compañeros luchan contra el Covid.

Tanto los médicos como personal de enfermería y demás departamento piden a las autoridades del ISSSTE limpieza y sanitización de este centro de trabajo, ya que al laborar en estas condiciones son altamente vulnerables y temen contagiarse, porque todos tienen una familia en casa que los espera.