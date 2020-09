Denuncian más ataques sexuales

La estadística no sólo incluye personas adultas, pues algunos de estos casos también incluyen menores de edad

Con el inicio de la pandemia de Covid-19, han aumentado las denuncias formales de violaciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo, al menos en lo que va del año se han presentado 30 casos de violación y 26 de abuso sexual; sin embargo, se estima que la cifra podría ser mucho mayor, pues es uno de los delitos que menos se denuncian por vergüenza ante la sociedad.

En la mayoría de casos de violaciones los criminales habitan en la misma casa de la víctima o estrechan algún vínculo familiar, usualmente es un padrastro, tío y hasta abuelo.

La estadística no sólo incluye personas adultas, pues algunos de estos casos también incluyen menores de edad que en el mayor de los casos prefieren callar, antes que señalar al violador.

“Los casos no registrados se deben a los enfrentamientos psicológicos y sentimientos como culpabilidad, miedo o vergüenza, incluso porque creen que no les van a creer, o por no conocer el tema por falta de educación sexual y tabúes que aún hay en nuestra cultura, además de sentirse amenazadas e inmóviles ante la situación ”, comentó la psicóloga Angélica Robles.

A partir de marzo, precisamente cuando inició la contingencia sanitaria, según las cifras ocurrió un incremento en los casos presentados, sólo en ese mes sucedieron siete casos en la ciudad de violación, aunque en abril descendió a tres, denunciados formalmente, y hubo un repunte en mayo al darse otros siete.

En cuanto al abuso sexual, ocurrió el mismo fenómeno, desde marzo se incrementó, en mayo y junio hubo una continuidad de tres casos registrados, mientras que en julio aumentó a cinco.

“Lo que ha sucedido es que durante el confinamiento los casos tuvieron un aumento, desafortunadamente el estar en casa para muchas mujeres se convirtió en una pesadilla”, resaltó Robles.