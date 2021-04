Compartir esta publicación













Denuncian muerte de menor en parque Acuático Xenses; fue succionado por filtro de agua

Un niño de 13 años llamado Leonardo, falleció después de sufrir un accidente en el Xenses, uno de los parques del Grupo Xcaret, en la Rivera Maya. Su familia e internautas exigen justicia.

Leonardo, murió tras ser succionado por el sistema de filtración de una atracción en el parque Xenses. El pasado 27 de marzo se encontraba jugando en uno de los atractivos acuáticos del parque, la atracción “Río Salado” cuando fue succionado por uno de los filtros de agua que se encontraba con la tapa abierta, lo cual le provocó lesiones de gravedad. Su padre lo rescató y el menor fue trasladado a la clínica Amerimed, donde falleció un día después.

En redes sociales, usuarios exigieron a autoridades que el caso no quede impune. Desde la noche del miércoles posicionaron el hastag #JusticiaParaLeo.

El padre del niño, Miguel Luna Calvo, denunció irregularidades en el caso, diciendo que, le condicionaron la entrega del cuerpo de su hijo hasta que firmara un perdón.

“No se imaginan lo que tardaron para darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del Parque XENSES, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho, estuve más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo”, dijo en entrevista para el portal web Ya Es Noticia Mx.

El parque Xenses lamentó la muerte del niño:

La administración del parque dijo que ya realiza las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias, además, informó que el área donde ocurrió la tragedia se encuentra asegurada.

