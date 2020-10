Tiroteo en una protesta deja un muerto en Denver

La Policía de Denver (EE.UU.) inició una investigación por homicidio después de que una persona muriera a tiros en el lugar donde se desarrollaban paralelamente dos manifestaciones opuestas.

“El tiroteo está siendo investigado como un homicidio. Se publicarán actualizaciones a medida que se disponga de información. Dos sospechosos están ahora bajo custodia en relación con este tiroteo”, publicó en Twitter la Policía de la ciudad.

Poco después, la Policía escribió que “una investigación adicional ha mostrado que el sospechoso es un guardia de seguridad privado sin afiliación con los antifa”.

En las redes sociales han aparecido imágenes que supuestamente muestran el momento en que un tirador disparó su arma contra la víctima.

Menos de un mes antes de las elecciones presidenciales, grupos de izquierda y derecha se enfrentaron el sábado durante manifestaciones en el centro de Denver. En la ciudad se desarrollaron paralelamente dos manifestaciones de signo contrario, una del colectivo BLM-Antifa Soup Drive, convocada por los comunistas de Denver, y otra de la organización de derecha Patriot Muster.

ALERT : Officers are investigating a shooting that occurred in the Courtyard by the Art Museum. 1 victim transported to the hospital their condition is unknown, 1 suspect in custody . pic.twitter.com/1F6NuVlv0F

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) October 10, 2020