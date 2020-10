Deportista fue obligada a demostrar que era mujer para subir a un avión

Compartir esta publicación













La deportista rusa, Anna Turaeva, sufrió una humillación al momento de subir a un avión porque la aerolínea no le permitía subir, debido a que le argumentaban que necesitaban comprobar que era mujer.

La atleta de halterofilia reveló que la aerolínea Utair le hizo varias preguntas íntimas frente a los demás pasajeros para que pudiera abordar.

Turaeva, quien viajaría de San Petersburgo a Krasnodar con escala en Moscú, comentó que la gente que se encuentra en el punto de control no le permitían subir, ya que pensaban que mentía respecto a su identidad.

“En el puesto de control se negaron a dejarme embarcar argumentando que en mi pasaporte dice que soy mujer”, declaró la deportista de 42 años en su cuenta de Instagram.

Turaeva se sintió triste ante el cuestionamiento que le hicieron en la aerolínea. “me hicieron preguntas íntimas. Estaban interesados en quién soy yo en mi vida y en mis costumbres en la cama. Fue humillante”.

A pesar de la humillación, ella mantuvo la calma. “hice todo lo que dependía de mí para que creyesen en mi naturaleza. Entonces ocurrió un milagro, me permitieron abordar en el avión”. “He trabajado toda mi juventud con sangre y sudor para que no me traten así”, comentó la deportista para Daily Mail.

Después de que se hiciera viral la noticia, la aerolínea Utai se disculpó con Anna Turaeva y aseguró que investigarán lo sucedido para que no vuelva a pasar.