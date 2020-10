Derriba poste y cae sobre auto

Compartir esta publicación













Un conductor trepó a un muro divisor de carril presuntamente al fallarle los frenos, y tras chocar un poste de alumbrado público, este cayó encima de un vehículo en marcha en la avenida César López de Lara, en hechos ocurridos ayer en la mañana.

A pesar de lo aparatoso que estuvo el accidente, este sólo dejó daños materiales que ahora deberá pagar el responsable del mismo para salir del problema.

Se trata de Gerardo, de 29 años, quien conducía una camioneta Ford Escape modelo 2008.

“Venía de norte a sur por la César López de Lara y no agarraron los frenos, para no chocar al carro de enfrente, me orillé y me subí al camellón”, mencionó Gerardo.

Por fortuna no se registraron lesionados en el percance en la López de Lara.

Tras chocar contra el poste de alumbrado público, este se vino abajo y le cayó encima a un Honda City modelo 2019, que era manejado por Erika, de 36 años.

“Viajaba de sur a norte cuando una camioneta gris se subió al camellón central, traté de esquivar el golpe, pero la luminaria cayó en mi vehículo”, dijo la mujer.

Agentes de Tránsito informaron que en este aparatoso percance no hubo personas lesionadas, sólo los daños que ahora tendrá que pagar Gerardo tras el supuesto fallo en los frenos de su unidad.