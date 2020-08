Mueren 17 por derrumbe de restaurante en China

Al menos 17 personas fallecieron tras derrumbe de edificio de un restaurante este sábado en la provincia de Shanxi, en el norte de China.

Hasta el momento se reportan 45 personas rescatadas de los escombros del inmueble ubicado en el condado Xiangfen.

Unos 700 rescatistas laboran en el sitio para salvaguardar más vidas que quedarom atrapadas tras el accidente.

The State Council Work Safety Committee to supervise the investigation into the restaurant collapse incident in N. #China's Shanxi Province, which has killed 17 people and injured 28 others as of 20:00 Beijing time on Saturday.

latest: https://t.co/ENnwcmx6sO pic.twitter.com/X3UNCnyPQr

— CGTN (@CGTNOfficial) August 29, 2020