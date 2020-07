Compra desmedida de oxígeno médico podría provocar desabasto

Compartir esta publicación













Mientras que en gran parte del estado de Tamaulipas se vive un desabasto de oxígeno médico, en la ciudad de Tampico se ha detectado que algunas familias adquieren tanques sin necesitarlo.

La sobredemanda de oxígeno médico y el aumento de casos de Covid-19 ha provocado que personas realicen compras de pánico de tanques, aunque no tengan familia contagiada, lo ven como una manera de prevenir y estar preparados.

Héctor Pérez Monsiváis, responsable de la Jurisdicción Sanitaria N°II con base en Tampico, explicó que el tratamiento con oxígeno para abatir al coronavirus debe de ser manejado a nivel hospitalario y no en casa, por lo que es obligatorio que la persona con síntomas similares a Covid-19 acuda a una cita médica, ya que el auto oxigenarse podría traer riesgos graves a su salud.

“El tratamiento con oxígeno suplementario debe de manejarse a nivel hospital, si creen tener coronavirus tiene que ser valorado por un médico y si él cree que puede dárselo en casa por que el paciente no tiene mayor problema de insuficiencia pues así se hará”.

TE PUEDE INTERESAR: Sepultan 20 cuerpos en fosas covid de Ciudad Madero

“Pero si el médico indica que no se puede llevar tratamiento en casa, hay que llevarlo a un hospital donde se utilizan los implementos necesarios para que llegue la cantidad de oxígeno que el organismo está requiriendo por el virus, no se debe comprar si no hay una indicación médica, el oxígeno es por preinscripción médica únicamente”.

El funcionario dijo que la compra de oxígeno médico sin necesitarlo podrían generar un desabasto para el sistema hospitalario en donde se requiere del oxígeno para darle atención a casos graves y muy graves de Covid-19.

“Sabemos que mucha gente que compran un tanque de oxígeno y lo tienen en su casa, ellos dicen – por si necesito utilizar oxígeno – , pero no es solamente compro un tanque, me compro una mascarilla y me conecto, eso no es así, es un tratamiento hospitalario, tenemos el conocimiento de que se ha incrementado la demanda, lo importante es que lo adquiera quienes tengan indicaciones médicas” destacó Pérez Monsivais.