Desafía jueza a Greg Abbott: Austin utilizará cubrebocas dos semanas más

Una jueza de la corte de distrito en Texas se negó el viernes a otorgar al fiscal general del estado una orden de restricción que obligaría a Austin y al condado de Travis a dejar de hacer cumplir sus mandatos de máscaras, según funcionarios e informes.

La jueza de la corte de distrito del condado de Travis, Lora Livingston, durante una audiencia el viernes, decidió establecer un juicio el 26 de marzo sobre el asunto, lo que permitió que Austin siguiera haciendo cumplir el uso de máscaras durante al menos otras dos semanas.

El juez del condado de Travis Andy Brown confirmó el hecho de que el mandato de la máscara permanece en vigor durante por lo menos dos semanas más.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó el jueves al condado de Austin-Travis por su negativa a obedecer una orden del gobernador Gregg Abbott que rescindió el mandato estatal de usar máscaras.

