Desafuero en manos del Congreso federal

El Congreso del Estado de Tamaulipas no tendrá la última palabra en la solicitud de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la FGR a la Cámara de Diputados, así lo señaló el abogado penalista y analista político Gabriel Re-gino García, quien argumentó que al ser acusaciones del orden federal.

“Si la Cámara de Diputados determina que es procedente la investigación, se la envía al Congreso del Estado, no para que revise el trabajo que hizo la federación, porque sería un contrasentido, es como si el maestro le dijera al alumno: ‘revisa si lo que hice estuvo bien’, en ese sentido, no se le está con-sultando, se le está mandando lo que tiene que hacer”, expresó Regino García.En dicho escenario, el único papel del Congreso Estatal sería el de nombrar a un interino para que concluyera el periodo legislativo del gobernador en turno, sin embargo en caso contrario -de no aprobarse el desafuero- no se desestimarían los cargos, sino que podría ser procesado al término de su mandato.

El pasado martes por la no-che la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía Gene-ral de la República solicitó a la Cámara de Diputados retirar el fuero al gobernador tamaulipe-co Francisco García Cabeza de Vaca para procesarlo por Delin-cuencia Organizada, Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y Defraudación Fiscal Equiparada.