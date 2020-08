Desaparece Estado dinero de las becas

Compartir esta publicación













A pesar de que el recurso estaba etiquetado para el resto del 2020, Mario Gómez Monroy, titular de la SET, dijo que las becas correspondientes al ciclo que ya concluyó, seguirán en espera de forma indefinida, argumentando que “no hay recursos”.

“Cada rubro está etiquetado, no debe desviarse. Que explique eso de que no hay lana. Ya se acaba el año fiscal y tienen que reportar ese dinero a la Federación que ya se aplicó. Me recuerda algunas de las calles de mi bello Estado Tamaulipas, que aparecen pavimentadas en el registro de la propiedad con millones de pesos en su aplicación y en la realidad, la sociedad solicitando solución”, expresó Sergio Gómez, docente tamaulipeco.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció a principios de agosto que las becas de la SET y SNTE se pagarían este mes -de agosto- con recursos del Estado; sin embargo, el Secretario de Educación, declaró a un medio estatal que el Covid ha provocado una crisis financiera, argumentando que por esta razón la Secretaría de Finanzas no ha liberado los recursos, sin precisar una fecha para que se cumpla con lo prometido por el estado.

“En ese sentido les comento que se ha estado privilegiando al Sector Salud por la situación del Covid, y hasta el momento la Secretaría de Finanzas no nos ha dado una fecha para salir con las becas. Estamos en espera”, dijo Gómez Monroy.

A nivel local, sólo se entregó un pago de tres que se realizan durante el año escolar, algunos estudiantes esperaban los últimos dos cheques para costear algunos materiales para el regreso a clases, situación que ha causado descontento, no sólo entre la comunidad de estudiantes, también docentes y padres de familia, quienes cuestionan el destino del recurso que se suponía estaba separado y que sólo debía entregarse.

En el estado son 144 mil becas por un monto de 265 millones de pesos, que Cabeza de Vaca no ha pagado.

