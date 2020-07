Las impactantes imágenes que dejó el desbordamiento del Río Bravo por Hanna

Compartir esta publicación













Luego de que el gobierno municipal de Reynosa, Tamaulipas, alertara sobre una creciente por los remanentes de la tormenta tropical Hanna, el Río Bravo se desbordó y afectó varias colonias de Tamaulipas.

Río Bravo en máximo afluente

Las filtraciones de agua se presentan en la línea del Puente Internacional Reynosa Hidalgo, que ya fue cerrado por las autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como el paso fronterizo de McAllen y Brownsville.

Autoridades locales invitaron a que la gente a salir de sus casas y acudir ya sea con un familiar o cualquiera de los refugios que las autoridades tienen listos.

Elementos aplican el plan DN-IIIE, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para ayudara la población en Tamulipas, tras el paso de Hanna Foto: (Sedena)

Informaron que seguirán disponibles los siguientes albergues: Gimnasio Cuauhtémoc, Cuartel de Bomberos, Unidad Deportiva Las Liebres, Templo Emanuel. Mientras que en Villa Nuevo Progreso también se habilitó el Cuartel de Bomberos y el Templo Visión. Pueden llamar al teléfono 9347000 para atender sus dudas.

Las colonias con problemas de inundación son Centro, Col. Del Prado, Ejido los Longorias, Col. 10 de Mayo, Col. El Porvenir, Ejido El Banco, Manuel Tarrega, Ferrocarril Oriente, Aquiles Serdán y Carmen Serdán.

Miembros del ejército en una calle de nuevo León tras el paso de Hanna Foto: (Julio Cesar AGUILAR / AFP)

El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, informó en la conferencia matutina presidencial, que en el país hay al menos tres muertos y cuatro desparecidos tras el paso de Hanna, además que fueron rescatadas 87 personas.

El funcionario detalló que el paso de Hanna por el norte de México, especialmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, dejó 54 colonias afectadas, cuatro vías de comunicación afectadas con cierre parcial, ocho cierres totales carreteros, seis deslizamientos de tierra, 339 personas en siete refugios temporales, cinco cauces desbordados, un hospital afectado, 769 personas evacuadas, cuatro personas desaparecidas, tres personas fallecidas y más de 320 afectaciones a la infraestructura pública.

Destacó el despliegue del plan DN-IIIE, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el despliegue de la Secretaría de Marina (Semar) y el despliegue de la Guardia Nacional que tiene un plan de apoyo a la población.

Subrayó también la labor de Conagua para lograr desalojar el agua en las zonas inundadas y el restablecimiento del servicio de agua potable. Destacó también la labor de los trabajadores electricistas para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas.

También dejó destrozos en Nayarit y Nuevo León

Inundaciones, desbordamiento de ríos, casas anegadas, pérdida de ganado y vehículos estropeados han sido algunos de los estragos causados por las fuertes lluvias que trajo consigo la tormenta tropical Hanna en el estado de Nayarit.

Distintas publicaciones en redes sociales e informes oficiales de Protección Civil de la entidad confirman diversas afectaciones provocadas por el exceso de agua; sin embargo, no se reportan pérdidas humanas.Play

Desde el domingo 26 de julio, se manifestaron las primeras precipitaciones al norte de la entidad, mismas que se intensificaron y expandieron hasta cubrir casi todo el estado.

En el recuento de incidentes provocado por este fenómeno natural se precisa que en los municipios de San Blas y Compostela fueron los más afectados, pues las fuertes lluvias terminaron en inundaciones que generaron afectaciones aún incalculables para los habitantes.

De igual modo, en el municipio de Zacualpan se desbordó el río Conchal y el poder del agua arrastró varias cabezas de ganado que se encontraban a las orillas del cauce. Los habitantes señalaron que los animales se dieron por perdidos y en la zona hay al menos ocho casas inundadas sin reportar pérdidas humanas, confirmó PC del estado.

En El Colomo y Telbechía, civiles casi pierden la vida al intentar cruzar el río Ameca a bordo de sus vehículos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este río incrementó su flujo a 343.95 milímetros por segundo y ante esta problemática, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas acudieron en dos ocasiones por tareas de auxilio.

En Nuevo León, el gobierno ordenó la suspensión de todas las actividades para proteger a la población e indicó que a partir del martes 28 ya se podrían reincorporar a las mismas. En esta instrucción, cabe señalar que, derivado de la pandemia de coronavirus en la entidad, sólo unas actividades estaban permitidas.

“Las decisiones que hemos tomado no han sido sencillas, sé que algunos se mostraron molestos, pero tengan la seguridad de que fue lo mejor. Las condiciones del metro, ecovía y los caminos no eran los óptimos debido a las crecientes de agua y no podíamos permitir arriesgar vidas humanas”, dijo Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de NL.PlayAcciones de Protección Civil de Monterrey por daños de Hanna

Por su cuenta, la capital de Tamaulipas sufrió severas afectaciones, motivo por el cual el Ejército desplegó el plan DN-III-E, pues, de acuerdo con la información oficial, en Reynosa hay, al menos, 70 colonias inundadas.

Por si no fuera suficiente, el Hospital Materno Infantil de Reynosa, ubicado sobre la carretera Reynosa-Monterrey, se inundó, por lo que se implementó una estrategia emergente en la que se desalojaron las áreas de urgencias, unas salas de parto y pusieron bajo resguardo a los bebés que acababan de nacer, pues la zona de cuneros también sufrió afectaciones por el agua.