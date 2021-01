Descubre por qué no debes usar esta configuración en WhatsApp

Descubre por qué no debes usar esta configuración de seguridad en WhatsApp

El especialista en seguridad cibernética Zak Doffman explicó este sábado en un artículo para Forbes la razón por la que es peligroso exportar los historiales de los chats de WhatsApp a las nubes de terceros y aconsejó a los usuarios desactivar en los ajustes la función de crear copias de seguridad.

Los mensajes en WhatsApp están encriptados de extremo a extremo: las conversaciones se aseguran con un candado y solo el remitente y el destinatario disponen de una llave especial, que es necesaria para descifrarlas y leerlas o escucharlas. “Y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo”, afirma la empresa.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021