Desde mañana, pruebas gratis

Compartir esta publicación













Desde mañana al viernes 25 pruebas de Covid-19 gratis en los terrenos del LIFE Downs, ofrece el gobierno del Condado de Webb. Sin costo alguno para los residentes será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, los cinco días de esta nueva semana, en los terrenos de la Feria y Exposición Internacional de Laredo, mejor conocido como LIFE Downs, pero últimamente es llamado Webb County Fair and Expo.

En el pabellón del lugar, el edificio cerrado. No se necesita receta médica, ni cita, sólo llevar una identificación gubernamental, (licencia de conducir, pasaporte, ID de Texas).

Esta es una etapa más de dichos servicios a los residentes del condado por parte de este gobierno regional, el departamento Militar de Texas con médicos y personal de la Guardia Nacional de Texas, estarán llevando a cabo la aplicación de pruebas. Se trata de una política o programa de gobierno estatal, el Estado de Texas está detrás de estas operaciones de prueba para detectar caso positivo de coronavirus.

Para que el ciudadano no tenga que costear estos exámenes que en lo particular tienen un costo de varios cientos de dólares y que excede las posibilidades de cos-teo para toda familia promedio de cuatro miembros. Primero en llegar, primero en ser atendido, no habrá privile-gios especiales y será en riguroso horario.