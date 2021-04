Desgarrador VIDEO muestra a un niño migrante abandonado en el desierto de Texas

Un agente fronterizo de Estados Unidos captó el momento en el que un niño migrante, sin poder contener el llanto, le pide ayuda porque lo dejaron “botado”. El pequeño deambulaba solo y asustado en medio del desierto.

“¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me han botado, y no sé dónde están. Me dejaron botado”, dice el niño migrante.