Mujer sufre quemaduras graves tras usar desinfectante

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de Texas terminó con graves quemaduras en su cara y cuerpo luego de usar un desinfectante para manos e intentar encender una vela después.

Kate Wise, de Round Rock, continúa recuperándose en una Unidad de Cuidados Intensivos con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Ella se considera bendecida por estar viva y ahora advierte a otros sobre tener cuidado con este tipo de geles antibacteriales, mismas que han sido tan necesarias en la pandemia.

Fue el pasado domingo, cuando se encontraba con sus tres hijas, que Kate utilizó el desinfectante para manos que guarda para proteger a su familia del coronavirus.

Pero en cuestión de segundos su vida cambió.

Coming up at 6– Hear from a #RoundRock woman near #Austin as she recovers in the ICU. Kate says the hand sanitizer she had put on caught fire while trying to light a candle. It left her with severe burns. #KHOU11 pic.twitter.com/BknOZEta1E

— David Gonzalez (@DavidGonzKHOU) September 3, 2020