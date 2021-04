Desinfectar superficies no es tan efectivo como tener espacios bien ventilados: CDC

Compartir esta publicación













Desinfectar superficies no se considera lo suficientemente efectivo para protegerse del coronavirus a diario, de acuerdo al Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en sus pautas actualizadas.

Desinfectar las superficies de su hogar (por ejemplo, con cloro) solo es necesario si alguien con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 ha estado allí en las últimas 24 horas.

¿Desinfectar superficies o ventilar áreas?

Esta recomendación coincide con los atcuales conocimientos de cómo se propaga el coronavirus: principalmente por contacto cercano de persona a persona y a partir de pequeñas gotas que pueden flotar en el aire. Contraer el virus de una superficie es técnicamente posible, pero no es un modo común de transmisión.

La diferencia entre desinfectar y limpiar

Desinfectar una superficie es cuando se usa un químico, como cloro, para matar virus y otros microbios en la superficie. La limpieza es cuando se usa un jabón o detergente para eliminar la suciedad, que puede contener gérmenes, sin necesariamente matar nada.

Al comienzo de la pandemia, la mejor suposición de los expertos era que el coronavirus podría propagarse de manera similar a otras enfermedades respiratorias como la gripe, donde la transmisión superficial es bastante común. Es por eso que las empresas comenzaron a hacer toda esa limpieza y desinfección adicionales.

Pero resulta que las superficies no son un factor importante en la transmisión COVID. Todavía tiene sentido lavarse las manos y mantener las superficies razonablemente limpias, pero los expertos argumentan que las empresas estarían mejor si actualizaran la ventilación que dedicaran más tiempo a desinfectar las superficies. Todavía no está mal desinfectar cosas, simplemente esta acción ya no es una alta prioridad.

Lo que recomiendan ahora los CDC

Las nuevas pautas para limpiar su hogar dicen que limpie (no desinfecte) las superficies de alto contacto con regularidad, lo que podría ser a diario, pero la frecuencia real depende de usted, y después de que tenga visitas en su hogar.

Aún se recomienda desinfectar si alguien con un caso confirmado o sospechoso de COVID ha estado en su casa en las últimas 24 horas.

Con información de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)