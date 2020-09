Después de las protestas púbicas; fiscalía investiga feminicidio de Karen

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Después de las protestas por el asesinato de Karen en Matamoros; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que fue abierta una carpeta de investigación por el homicidio de una mujer localizada sin vida el pasado 3 de septiembre en la colonia Las Fuentes del municipio de Matamoros.

Una vez recibido el reporte Policías Investigadores y Peritos acudieron al sitio para procesar el lugar y recolectar evidencia que permita conocer la forma en que se dieron los hechos y dar con él o los probables responsables.

En este momento se llevan a cabo estudios con las muestras de ADN y huellas dactilares proporcionadas por la familia, para corroborar que el cuerpo encontrado corresponde al de la persona que fue reportada por familiares como desaparecida el 1 de septiembre, vía correo electrónico, ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición de Personas.

En Tamaulipas, varios manifestantes salieron a las calles para exigir justicia tras el asesinato de la joven Karen López, quien fue localizada muerta hace unos días en un canal. Asimismo, también se aprovechó para que haya un alto a la desaparición de otras mujeres.https://1c9b9748f6ac82f9be10ffb361f2f573.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Karen Berenice López, era una joven de 27 años que estudió la ingeniería de Química. Ella desapareció el pasado 30 de agosto, y días después, exactamente el 3 de septiembre, su cadáver fue ubicado en un canal de Tamaulipas, y en avanzado estado de putrefacción.

Tras darse a conocer la muerte de Karen, se organizó una protesta para este este domingo, con el objetivo de hacer un llamado a las autoridades, primero para que se esclarezca este caso y se encuentra al o los responsables de la muerte de esta joven, y dos, para que se ponga un alto a la desaparición de otras mujeres en la región de Matamoros.

Así, con el grito de “justicia, justicia” y “ni una menos”, este domingo se manifestaron alrededor de 200 personas para protestar por el asesinato de la joven Karen en Tamaulipas. Aún bajo la lluvia que se registró en los primeros minutos de la manifestación, los asistentes siguieron pidiendo que no se repitan este tipo de eventos en la ciudad.

Yo supe que amenazaron a la prensa local para que no subieran lo del homicidio de Karen porque no tenía ni un mes que también habían asesinado a Lizbeth Flores y no querían atraer la atención hacía #Matamoros. pic.twitter.com/Nteu2NURQa

— Loba Indomable 🐺🐾🌿🌸🍃🍂 (@loba_indomable) September 6, 2020