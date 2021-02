Destinará gobierno de Laredo 500 md para reparar daños de helada

LAREDO, TX.- Con el objetivo de ayudar a miles de residentes afectados por la severa tormenta invernal que se presentó la semana pasada, el gobierno municipal destinará 500 mil dólares para dar asistencia a las personas.

“Agradezco el apoyo de mis colegas en el cabildo para esta propuesta que presenté, hay miles de personas que sufrieron daños esenciales en sus hogares y necesitan ayuda urgente”, dijo el regidor Alberto Torres Jr.

Propuso la noche del lunes en la junta de cabildo la creación de un fondo de ayuda, debido a la tormenta de invierno sin precedentes que golpeó la ciudad, dejando sin energía eléctrica a más de 40 mil hogares y sin agua a más de 10 mil.

“Con el apoyo de todo el cabildo, la propuesta se aprobó de manera unánime y el apoyo ya estará disponible”, indicó.

Explicó que el programa ofrecerá dos tipos de asistencia con el propósito de reparar daños y apoyar con créditos en el consumo de agua potable.

Los créditos de la factura de agua para cuentas de servicios residenciales son para compensar las fugas causadas por tuberías y el uso constante de agua, debido a los goteos recomendados para evitar las líneas de agua congeladas.

“El importe del crédito se determinará comparando el uso de agua del mes de enero a febrero”, mencionó el edil.

Respecto a los créditos de la factura de agua para cuentas de servicios residenciales para reparaciones de tuberías de plomería y tuberías rotas, el apoyo será de hasta 100 dólares por cuenta.

“Para quienes repararon sus tuberías con una empresa de servicio de plomería, las personas deben proporcionar una copia del recibo para recibir el reembolso en forma de crédito.

“Si arreglaste tus propias tuberías, por favor, proporciona copia del recibo de los materiales comprados para calificar para este crédito”, añadió el Regidor del Distrito 4.

La fecha límite de solicitud de apoyo es el 31 de marzo y para más información, las personas deben llamar al 3-1-1 a partir del lunes 1 de marzo.

