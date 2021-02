Destrozaron sector eléctrico: AMLO

Reiteró que no habrá aumento en la tarifa del gas

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer a la población ahorrar energía eléctrica de 6 de la tarde a las 11 de la noche para contribuir a generar reservas.

“Ya está resuelto prácticamente el problema pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía; si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indisepensable para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre”, dijo.

Señaló que pese a la especulación e incremento sin precedentes en el precio del gas, no habrá aumento de tarifas.

Lamentó que el periodo neoliberal destruyeron por completo la industria petroquímica que era ejemplar en el mundo, con tecnología de pun-ta, de avanzada, y acabaron.

“Esa es la herencia del modelo neoliberal”, advirtió.Por eso, dijo el mandatario, no vamos a permitir retrocesos “y todo esto por los negocios, por la corrupción, no les im-portaba extraer el gas de México, al contrario, se permitía que se quemara el gas porque estaban viendo cómo contrataban gas del extranjero.

“Que sirva todo esto de lección y ayude a entender por qué tenemos que fortalecer las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas, cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras, cómo es que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica, cómo es que hacen estas asociaciones en donde las grandes empresas de México, no todas desde luego, se vuelven productoras de energía eléctrica, para que de esta manera reciben subsidio y paguen menos de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica, retorciendo la aplicación de la ley”.

El Presidente hizo énfasis en reconocer que se tienen estas dos grandes empresas que son de los mexicanos, empresas públicas que no tienen como propósito el lucro sino que se garantice el servicio de la energía con precios justos.

“Vamos a seguir con el compromiso que no aumente el precio de la energía, aun con el aumento y la especulación que se está dando el gas”, dijo.

Aclaró que no hizo este llamado – de ahorro de energía- en los días anteriores, porque los adversarios habrían medrado con la situación y brotado el amarillismo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado de los principales funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez, el presidente habló de la importancia de la integración del sistema eléctrico y su cooperación con el petrolero.