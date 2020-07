Desvían accidentados del General a Cruz Roja

Compartir esta publicación













Ante la conversión del Hospital General para sólo pacientes Covid, aquellas personas con emergencias médicas como lesiones por accidentes y cirugías urgentes están siendo canalizados a la Cruz Roja, sin embargo a diferencia de las atenciones del primer nosocomio, se les cobra.

El alto incremento de contagios y muertes en la ciudad ha llevado a que el Hospital General ya no atienda a la población y menos las emergencias, ya que al ser rebasado el Hospital Covid, éste tuvo que iniciar su reconversión.

ANALIZAN CONVENIO

“Aunque no está oficialmente confirmado, será la Cruz Roja quien atienda las emergencias, se habló con personal de la Cruz Roja para que atendieran los pacientes que tuvieran esa necesidad de acudir al Hospital General para que sean atendidos ahí, pero sólo urgencias”, señaló declaró Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Indicó que el hospital Covid ya fue 100 por ciento rebasado; y en el General se adecuan sus instalaciones, lo mismo pasa en el hospital del IMSS en donde se analiza la posibilidad de su reconversión.

“El ISSSTE también fue rebasado y se está adecuando un área para Covid, le faltan algunas tomas, pero ya se trabaja en ello”, expresó.

Dijo que el escenario que atraviesa el sector Salud es complicado y deprimente, sobre todo al ver que la gente sigue sin seguir las indicaciones como el uso del cubrebocas y las reuniones: “Es un problema serio que cada vez estamos viendo gente conocida y más cercana a la familia que están enfermos o que han fallecido; seguimos insistiendo con la ciudadanía de que la única manera de poder cortar la cadena de transmisión es quedarnos en casa si no hay necesidad de salir, el uso de cubreboca obligado, lavado de mano frecuente, evitar lugares aglomerados, y si hay que salir por alguna necesidad de alimentos que vaya una sola persona, tenemos que extremar las precauciones esto no es un juego”.

Actualmente, dijo que se está en la fase 1, pero desaturarse en su totalidad los hospitales se podría regresar a la fase Cero, y aplicarse el toque de que-da, estar resguardados en casa y con restricciones más severas, ya que se continuar así, la contingencia llegaría a finales de año.

“Y vuelvo a insistir hay muchos ciudadanos que no creen en esto, se les hace fácil porque no les ha tocado, todos tenemos un contacto o familiar que se enfermó o se murió, mientras no tengas esa respuesta de cuidar y cuidarnos, va ser muy difícil de controlar esto porque se va seguir pro-pagando el virus; y lo que necesitamos es controlarlo , el confinamiento podría seguir hasta fin de año si no se disminuye la cadena de trasmisión”, concluyó.