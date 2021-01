Detectan 136 libras de metanfetaminas

Mujer texana introdujo al país 136.5 libras de metanfetaminas y 7.76 libras de heroína en las llantas de su troca; un emigrado mexicano llevaba de Chicago a México, 188 mil 797 dólares en efectivo, fue arrestado antes de cruzar el puente.

La fémina de 44 años de edad, residente de Houston, Texas, fue detenida el jueves 31 de diciembre en el puente internacional de Hidalgo-Reynosa, manejaba una camioneta “pick up” Chevrolet Silverado, año 2007.

Las metanfetaminas fueron estimadas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2 millones 906 mil dólares, se trató de 23 paquetes con “cristal” y dos bultos con goma de opio, descubierto en segunda revisión, con el uso de un aparato de rayos equis.

Días antes, en el mismo cruce binacional, abordo de una vagoneta Chrysler Pacífica, un hombre de 45 años de edad, mexicano pero residente legal permanente en Estados Unidos, fue detenido en poder de 188 mil 797 dólares en efectivo.

También en segunda revisión le fue hallado el capital de dudosa procedencia, viajaba oculto dentro del vehículo.

