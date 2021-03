Detectan Nuggets que traen sólo 20% de pollo, Profeco expondrá las marcas

Compartir esta publicación













La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) adelantó que en el próximo estudio del laboratorio que realizó el organismo, y que será publicado en abril, se revisaron todas las marcas de pollo precocido como los nuggets que contienen este alimento y que se comercializan en México, donde detectaron que ninguna empresa coloca 100 por ciento de pollo en sus contenidos.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, explicó que en dicho estudio se buscó saber de qué están hechos los nuggets de pollo, y conocer los ingredientes a detalle, para que los consumidores sepan realmente lo que están comprando sobre estos alimentos y elijan bien.

“Vamos a revisar los nuggets de pollo, analizamos 11 productos; también pedí que se revisaran nuggets de restaurantes, como McDonald’s, y otros de ese tipo. Lo que encontramos es que tienen hasta 18.2 por ciento de grasa; hasta 872 miligramos de sal; y que el contenido de pollo va de 20 al 65 por ciento. O sea no son pollo, algunos incluso declaran que tiene soya, pero lo ponen en letras chiquitas”, aseveró.

Destacó que incorporar de 20 a 65 por ciento de pollo en estos alimentos, “quiere decir que ni uno tiene 100 por ciento, una parte es la empanizada, pero eso puede ser 10 por ciento; entonces debería ser 90 por ciento de pollo, y 10 de empanizado, pero la más alta tiene 65 por ciento de pollo y la más baja 20 por ciento”.

Respecto al precio, indicó que son muy altos ya que pueden llegar hasta los 842 pesos por kilo; “el kilo de pechuga deshuesada no vale eso, y si aquí es mucho más alto, y te lo están dando precocinado, pero no están dando pollo, no es algo saludable para un niño”.

Aún no se pueden revelar las marcas por temas del proceso en que se encuentra el análisis, el representante de Profeco explicó que no se pueden relevar las marcas; sin embargo, dijo que los porcentajes que se dieron a conocer, refieren que ninguna marca cumple con 100 por ciento de pollo en sus ingredientes.

“El estudio inició el 18 de noviembre de 2020, y concluyó el 3 de febrero de 2021, las marcas aún no se pueden revelar porque estamos en proceso de notificación, ya que antes de hacer pública, se hace la notificación, después ellos tienen cierta cantidad de días para contestar. Legalmente aún no se puede decir quién es quién”, afirmó.

