Detectan primer caso de reinfección por Covid: chino se contagia de nuevo en España

Compartir esta publicación













Un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong han detectado el primer caso confirmado de reinfección por coronavirus. Se trata de un hombre de 33 años que se habría infectado entre finales de julio y principios de agosto, después de recuperarse de su primer contagio a finales de marzo. Para los científicos de la ex colonia británica esto demostraría que la reinfección puede ocurrir en pocos meses.

La segunda infección por SARS-CoV-2 del hombre se detectó a través de un control en el aeropuerto a su regreso a Hong Kong desde España. Los investigadores del departamento de Microbiología de la universidad, dirigidos por el doctor Kwok-Yung Yuen, utilizaron el análisis de secuencia genómica para demostrar que había sido infectado por dos cepas diferentes. Había una diferencia de 24 nucleótidos, las letras que componen el ARN del virus, entre las dos infecciones.

Reinfección pone en duda vacunas

El hombre, del que no ha transcendido más información, sólo tuvo síntomas leves durante su primer contagio. Tras la secuenciaron se comprobó que la cepa estaba estrechamente ligada que con la que circulaba en Europa en julio y agosto. “Nuestros resultados demuestran que su segunda infección es causada por un nuevo virus que adquirió recientemente en lugar de una diseminación viral prolongada“, dijo el doctor Kelvin Kai-Wang To, del equipo de microbiólogos de la Universidad de Hong Kong.

CÓMO HAN CERTIFICADO LA ‘SEGUNDA INFECCIÓN’

“El paciente no desarrolló ningún síntoma de su segunda reinfección, lo que podría indicar que cualquier infección posterior puede ser más leve. Nuestros hallazgos sugieren que el SARS-CoV-2 puede persistir en los humanos, que el coronavirus puede continuar circulando incluso si los pacientes han adquirido inmunidad a través de una infección natural o mediante la vacunación”, dijeron los investigadores en un comunicado publicado este lunes, en el que añaden que su informe ha sido aceptado para su publicación en la revista Clinical Infectious Diseases.

Un hongkonés que regresaba de España, primer caso confirmado de reinfección por coronavirushttps://t.co/hVbI6bmCgG pic.twitter.com/0UzWalubdR — Sevilla Actualidad (@SevillaActual) August 24, 2020

“Se han reportado más de 24 millones de casos hasta la fecha. Lo que estamos aprendiendo acerca de la infección es que las personas desarrollan una respuesta inmunitaria, y lo que aún no está del todo claro es qué tan fuerte es esa respuesta inmunitaria y cuánto dura”, dijo Maria Van Kerkhove, experta en coronavirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una sesión informativa el lunes, cuando se le preguntó sobre el documento de Hong Kong. Los expertos advirtieron que el caso de este paciente de Hong Kong podría ser un caso atípico entre las decenas de millones de infectados en todo el mundo y que la protección inmunológica generalmente puede durar más de unos pocos meses.

Esta no es la primera vez que un paciente vuelve a dar positivo semanas después de que los síntomas hubieran desaparecido. Aunque los científicos no habían logrado descifrar si estos casos reflejaban rastros persistentes del virus, una reaparición de una infección o una nueva infección. “Esta es la primera documentación del mundo de un paciente que se recuperó de la Covid-19 pero que ha tenido otro episodio después. Antes de este informe, muchos creían que los pacientes recuperados tenían inmunidad contra la reinfección, sin embargo, hay evidencia de que algunos pacientes tienen un nivel de anticuerpos menguante después de unos meses”, dijeron los investigadores de Hong Kong.

UN HECHO QUE GENERA INCERTIDUMBRE

Hasta ahora, los casos de reinfecciones se habían reportado en varios países, aunque no contaban con ningún estudio científico que avalara con certeza que esto podría ocurrir. “No he oído hablar de un caso en el que se haya demostrado la reinfección de manera verdaderamente inequívoca”, decía hace unas semanas en el New York Times Marc Lipsitch, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública de Harvard. La conclusión a la que llegaron varios expertos era que el coronavirus podía golpear a la misma persona dos veces, pero era muy poco probable que lo hiciera en una ventana tan corta de tiempo. Lo más probable era que algunas personas tuvieran un curso prolongado de infección.

Las personas infectadas con el coronavirus suelen producir moléculas inmunes llamadas anticuerpos. Aunque varios estudios han informado recientemente que los niveles de estos anticuerpos disminuyen en dos o tres meses. Por ejemplo, un estudio publicado en junio en Nature Medicine encontró que los anticuerpos contra una parte del virus cayeron a niveles indetectables en tres meses en el 40% de las personas asintomáticas. Aunque esto no significa necesariamente que estas personas puedan infectarse por segunda vez, ya que los niveles bajos de anticuerpos neutralizantes pueden ser protectores, al igual que las células T y las células B del sistema inmunológico.

PODRÍA INTERESARTE: Colapsa Zoom, presenta fallas a nivel mundial en día de regreso a clases

Pero, sin duda, estos resultados nuevos resultados de Hong Kong ofrecen una fuerte nota de precaución contra la idea de “certificados de inmunidad” para las personas que se han recuperado de la enfermedad.