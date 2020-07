Protestan en McAllen por detención de niños migrantes

Compartir esta publicación













Un grupo de personas realizaron una protesta frente al Hampton Inn en McAllen, luego de que medios de comunicación denunciaran a detención de niños migrantes que posteriormente son deportados.

La protesta fue encabezada por el abogado del Proyecto de Derechos Civiles de Texas quien dijo que los niños indocumentados están detenidos dentro de este inmueble.

La protesta surge tras conocer las noticias nacionales de que el Gobierno Federal tenía decenas de niños no acompañados en hoteles en lugar de centros de detención.

“Entendemos que hay niños detenidos en este motel contra su voluntad”, dijo el abogado Andy Udelsman.

Los funcionarios del Proyecto de Derechos Civiles de Texas dicen que quieren ayudar a los niños dándoles representación y evitando su deportación.

“Nuestro objetivo aquí es solo obtener nombres de niños porque estos niños están en peligro de ser deportados contra su voluntad sin ninguna representación legal sin la ayuda de sus padres o sus familias”, dijo Udelsman.

El proyecto de Derecho Civil de Texas ha presentado una ley contra el gobierno en Estados Unidos; la ley que establece que los niños inmigrantes deben ser retenidos en instalaciones supervisadas por el gobierno mientras esperan sus casos de asilo.

Según una historia compilada escrita por Associated Press, los abogados y defensores dicen que alojar a niños migrantes no acompañados en hoteles los expone al riesgo de trauma ya que son detenidos en lugares no diseñados para mantenerlos y atendidos por contratistas con credenciales poco claras.

Los registros obtenidos por la AP muestran que el Hampton Inn en McAllen se usó con mayor frecuencia para detener a niños, 123 veces durante dos meses.

