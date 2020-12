Detienen en Laredo a más de mil 700 migrantes en una semana

En solo 7 días, la Patrulla Fronteriza Sector Laredo aseguró a 1 mil 718 indocumentados, lo cual significan un serio riesgo para la salud de los propios extranjeros, de los agentes de la ley y de la ciudadanía en general en Estados Unidos.

“Crean un riesgo indebido de propagación del COVID-19, sin máscaras faciales, sin guardar la distancia social, sin ninguna medida sanitaria, pues viajan hacinados los mantienen de 10 a 20 y hasta 50 personas escondidas en una misma casa, así como 100 extranjeros de varios países viajando todo ellos dentro de una misma caja trailer”, dijo Mattew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

TE PUEDE INTERESAR: Apunta con láser a un helicóptero

Un promedio 245.4 personas diarias fueron aseguradas por Laredo entre el viernes 27 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre.

“Es un riesgo de salud desmedido para los residentes de la ciudad, de todo Estados Unidos, nosotros seguimos comprometidos en detener este flujo tan considerable de personas, varias decenas de nuestros compañeros agentes se han contagiado de COVID-19, pero ni eso nos detiene”, dijo Hudak.

#Laredo Sector #BorderPatrol agents, working collaboratively with #HSI , @mylaredopd apprehend 30 illegal aliens in two harboring cases developed within a 12-hour period. Read more: https://t.co/EjKNZK2jcp pic.twitter.com/LtQjtZIjz9

Laredo es la región de más cruce de indocumentados por la frontera sur de la Unión Americana, lo dicen los números de indocumentados asegurados.

RGV Sector Border Patrol agents apprehend 156 aliens in four days in multiple enforcement events involving a flatbed trailer, box trucks, and a stash house among others. Read more here: https://t.co/xQad09qxvI pic.twitter.com/nkBWdpmSlJ

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) November 27, 2020