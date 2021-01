Detienen a 1,200 indocumentados

En tres meses de ejercicio fiscal van 1 mil 200 indocumentados asegurados en casas, en el mismo periodo del ciclo anterior, fueron apenas 231 extranjeros en este tipo de viviendas.

Y van alrededor de 32 mil asegurados en Laredo en el presente año fiscal, en todas las formas posibles, sea en tren, a la orilla del río Grande, en camiones, caminando a campo traviesa, a bordo de carros ligeros y otras maneras.

Tan solo este martes 26 se aseguraron 3 casas en el sur de Laredo, con un total de 64 indocumentados, en dos de estos golpes al tráfico de humanos, la Patrulla Fronteriza dijo que las víctimas declararon estar retenidos en contra de su voluntad, en tales domicilios.

Un día 26 de enero de mucha actividad al respecto, apoyados por Condestable del Precinto 3 del Condado de Webb, la Policía de Laredo y los Investigadores de Seguridad Doméstica (HSI).

Par de casos fueron denunciados telefónicamente como gente extranjera que estaba plagiada, encerrada en dos domicilios.

El Salvador, Guatemala y México, los países de estas 64 personas, así como un “coyote” norteamericano, que es quien cuidaba una de las casas aseguradas.

El año fiscal 2021, inició el 1 de octubre de 2020 y concluye el 30 de septiembre de este.

Comparado con los tres primeros meses y medio del periodo anterior, ahora las cifras se dispararon un 436 por ciento, antes se aseguraron a 231 extranjeros, esta vez superan los 1 mil 200 personas.

Y los aseguramientos en estas casas de alijo, significan menos del 4 por ciento del total de todas las formas en que se arrestan extranjeros sin documentos migratorios.

