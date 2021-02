Detienen a 4 con pornografía infantil

En casos separados, 4 degenerados fueron detenidos con pornografía infantil en el área de San Antonio y al norte de esa ciudad, por parte de la Procuraduría de Justicia de Estado de Texas, incluido un joven de 19 años de edad.

Par de tipos en el condado de Bexar, otro en el de Guadalupe y unos más en Coryell, entre Temple y Waco, en la ciudad de Gatesville.

Con edades de 19, 24, 25 y 32 años los cuatro tipos arrestados, son desconocidos entre sí, no están relacionados.

La Unidad de Explotación Sexual de dicha procuraduría local, efectuó estos arrestos, siendo el primero el de James Christopher Redden, de 32 años de edad de la ciudad de Converse, pegada a San Antonio, El Centro Nacional de Menores Abusados y Desparecidos emitió tal requerimiento al estado de Texas.

TE PUEDE INTERESAR: Laredo, TX: Cambian citas para vacuna covid de miércoles para jueves

Siguió en Gatesville, Dustin Lane West, de 25 años de edad, quien subió a la red varias fotos de niños abusados, en su casa fueron halladas ropas de tales infantes exhibidos.

Y en el condado de Bexar (San Antonio), Joseph Michael Perryman, de 19 años de edad, subió a la nube, para almacenar, mucho material visual pornografía infantil, en su casa decomisaron varios dispositivos electrónicos con material.

Y Nicholas Alexander De Los Santos, de 24 años de edad, de New Braunfels, condado de Guadalupe, también con mucho material en su poder, descubierto por el Centro Nacional de Menores Abusados y Desaparecidos (NCMEC por sus siglas en inglés) por subir a la nube algo de esos videos y fotografías.

📣 ATTENTION! Due to the continuous power outages happening in our city, the programmed online and phone registrations for COVID-19 vaccine appointments will be postponed for Thursday, February 18 at 8:00 a.m (weather permitting). pic.twitter.com/OVBy50U8BO

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 17, 2021