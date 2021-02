Detienen a 4 mil indocumentados en cuatro meses

Van 4 mil indocumentados asegurados a campo traviesa gracias a la división Montada de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, sólo en cuatro meses y nueve días, dijo la corporación federal a nivel local.

Desde el 1 de octubre del año pasado 2020, a este martes, que es el tiempo que lleva el nuevo ciclo fiscal 2021, los agentes federales a caballo, han tenido que ver en estos cuatro millares de extranjeros sin documentos migratorios, que han sido interceptados por el área de Laredo, dijo su líder Matthew J. Hudak.

Hudak agregó que el uso de equinos para asegurar las fronteras, es determinante, pues hay sitios que no son accesibles ni para las patrullas de camionetas, ni tampoco para las cuatrimotos o vehículos todo terreno, hay zonas muy accidentada, llenas de árboles como mezquite, o sitios de cuevas y montículos pronunciados.

Según Hudak, desde 1924 se ha comprobado la efectividad para proteger la frontera con caballos. Por eso la Patrulla Fronteriza se ha preocupado por incrementar este tipo de ayuda de “cuatro patas”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Mañana, nuevo toque de queda en Laredo, Texas

La que aunada a la tecnología de drones y naves aéreas no tripuladas, así como sensores de calor y movimiento, hacen posible una mejor vigilancia fronteriza, así sea en los puntos más distantes de la mancha urbana y en condiciones nada propicia para el patrullaje en las formas motorizadas.

🚨 Laredo Police Department UPDATE: Here is the COVID-19 business and parks compliance inspections from January 27 through February 2, 2021. To report any potential or observed violations of the health order, call the Laredo Police Department non-emergency number at 956-795-2800. pic.twitter.com/Nl608SOZCY

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 11, 2021