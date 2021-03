Detienen a 8 tras una persecución

En una persecución de Cotulla a Pearsall por 40 millas, desde la 62 de la carretera interestatal 35 hasta las 102, patrullas de 5 agencias de la ley, persiguieron un auto con seis indocumentados y dos “coyotes”, uno de los traficantes tiene orden de aprehensión en el condado de La Salle.

Ocurrió a la media tarde de este martes 2 de marzo, agentes de la Patrulla Fronteriza de la estación Cotulla, fueron solicitados por los Troopers de DPS de Texas y alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de La Salle, en el camino rural 133, que conecta Catarina al noroeste de Laredo y la carretera 35 en el extremo este, justo toca la vía Panamericana, entre las ciudades de Encinal y Cotulla.

El conductor huidizo se salió en la milla 62 y reingresó en la 68 de la interestatal 35.

Los agentes estatales de Parques y Vida Silvestre de Texas, se sumaron a la persecución, igual que los Alguaciles del Condestable del Precinto 2 del Condado de Frío.

Gracias a tiras de “ponchallantas” que colocaron en la carretera, en la milla 102 cerca de Pearsall, fue que el auto oscuro, tipo sedán, cuatro puertas, de los traficantes y extranjeros indocumentados fue averiado de sus neumáticos.

Fueron seis personas indocumentadas de México y dos estadounidenses los detenidos, el copiloto resultó tener pendiente con la justicia en Cotulla.

Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, dijo que este caso refleja el éxito de un trabajo conjunto entre las fuerzas de la ley de todos los niveles (federal, estado, condados y municipios).

