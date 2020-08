Detienen a delincuente reincidente

Detienen a delicuente cerca de Zapata, Texas. Sentenciado por indecente sexual con un niño y con historial de arresto por drogas, así como varias deportaciones y reingresos ilegales, un indocumentado mexicano volvió a ser asegurado.

TE PODRIA INTERESAR: Aseguran a 9 indocumentados

El nombre del delicuente es Diego Andrés Rodríguez González, de 31 años, mexicano, lo detienen nuevamente cerca de Zapata, Texas, por ingresar ilegalmente a Estados Unidos como extranjero sin documentos migratorios.

Este tipo, junto con otro, entraban a un rancho por la cerca, muy próximo al río Grande o del agua de la presa Falcón, cuando fueron avistados por un agente de Aduanas y Protección Fron-teriza (CBP) el cual que se dirigía a la estación de la Patrulla Fronteriza en Zapata.

El par de tipos dijeron ser mexicanos indocumentados, se descubrió que en Galveston, Texas, Rodríguez González fue condenado a un año de cárcel y a dos más de libertad bajo prueba, por indecencia sexual mediante contacto físico con un niño (a), ocurrió en el año 2003, pero fue expulsado en el interin.

Además, Diego Rodríguez tiene un historial de ingresos y expulsiones, así como un caso de posesión de drogas.

El hombre fue arrestado, será enjuiciado por este nuevo ingreso ilegal, previas expulsiones y advertencias de no regresar al país del norte.

🚨 Friendly reminder residents District 6 🚨

FREE Brush and Bulky Items Collection Service this Wednesday, 9/2. Place bulky items outside for pickup before 7am.

Check District 6 map: https://t.co/AoFWctEZxZ

For details call 3-1-1 or 956-796-1098 or here https://t.co/w1ZdwQwi9m pic.twitter.com/2Wdx5X4gaC

— City of Laredo (@cityoflaredo) August 30, 2020