Detienen a joven por jugar carreras en Laredo, Texas: iba a 140 mph

Motociclista iba a 140 millas por hora jugando carreras contra un carro Ford Mustang, es uno de los que juegan arrancones dentro de la ciudad, hay un operativo especial de la Policía de Laredo.

Y Jorge Antonio Alcorta, de 22 años de edad, es el primero en ser arrestado por esta actividad que se ha vuelto a poner de moda en los últimos días.

Este lunes 28 de diciembre a las 04:34 de la tarde fue detenido en la cuadra 61 del bulevar Arena, calle interna frente al centro de espectáculo de Laredo, entre Bob Bullock y Sinatra, lo recluyeron en la Cárcel Regional del Condado de Webb.

TE PUEDE INTERESAR: Cierran oficina de Recaudación de Impuestos en Webb

Alcorta tenía órdenes de aprehensión por manejar riesgosamente y por jugar carreras, enfrenta fianza de 1 mil 500 dólares por parte del Juez de Paz José Salinas.

Este arresto es resultado de una investigación de la Unidad de Tráfico de la Policía de Laredo, hay un video donde se observa a Alcorta en el Express Way o carretera interestatal 35, adentro de la ciudad de Laredo, compitiendo en velocidad con un Mustang.

En el curso de la averiguación Alcorta fue identificado como el conductor de la moto.

Esta investigación continúa, habrá muchos arrestos más aseguró el policía Emanuel Díaz.

COVID-19 UPDATE(12/28): Hospitalization rate is at 36% (-10 hospitalizations from 12/27) with 53 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd #LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/cU73BIbnd8

Alyssa Cigarroa was sworn-in to the Laredo City Council as the new District 8 Council Member. The ceremony took place at the “No Dejes de Soñar” art mural and was led by Former U.S. House of Representatives from Texas’ 20th Congressional District, Charlie Gonzalez. pic.twitter.com/AWcjNY3etD

— City of Laredo (@cityoflaredo) December 29, 2020