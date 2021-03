Detienen a tirador en supermercado de Colorado: alcanzó a matar a 6, entre ellos un policía

Compartir esta publicación













La policía de Boulder, Colorado, informó el lunes sobre un “tirador activo” en un supermercado de comestibles en Colorado, y las imágenes aéreas transmitidas en vivo desde el lugar por los medios locales mostraron a una persona en una ambulancia y a un hombre ensangrentado, escoltado y esposado.

La alerta de Twitter de la policía dijo que el incidente se desarrolló en una tienda de comestibles King Soopers en el área de Table Mesa de Boulder, una ciudad en el pie este de las Montañas Rocosas a unas 28 millas al noroeste de Denver.

Tirador de Colorado es captado en video

Horas más tarde, la policía de Boulder emitió un segundo tuit diciendo que los oficiales estaban respondiendo a un informe de un “individuo armado y peligroso” en un lugar cercano, y que los investigadores buscaban determinar “si esto está relacionado con el tiroteo de King Soopers”.

Un hombre que estaba comprando dentro de la tienda con su esposa le dijo a KCNC-TV en una entrevista que escuchó tres fuertes golpes que sonaron como disparos, y corrió por la tienda con otros clientes para escapar a través de un muelle de carga por el parte trasera del edificio.

Fuerzas de seguridad en las inmediaciones del supermercado donde está el tirador. REUTERS/Kevin Mohatt

Dijo que los disparos aparentes sonaban como si vinieran del área de caja en el frente de la tienda.

Un video de la escena transmitido por la estación de televisión local KDVR-TV mostró a un hombre barbudo y sin camisa en calzoncillos que lo llevaban esposado y a una persona en una camilla cargada en una ambulancia. El hombre detenido parecía tener una pierna ensangrentada.

Boulder Colorado, another armed white shooter kills multiple people, and is politely asked to surrender and gently led away? (compilation) I'm usually campaigning for gentler police but..🤦#Boulder #BoulderColorado pic.twitter.com/EArUCqnd3E — ✨Sk Boz✨ (@skkboz) March 23, 2021

Dean Schiller, quien se describió a sí mismo como periodista y estaba transmitiendo en vivo imágenes de la escena para un canal de YouTube identificado como ZFG Videography, dijo en entrevistas con los medios locales que escuchó lo que sonaron como disparos mientras salía de la tienda de comestibles. Schiller también dijo que vio a tres presuntas víctimas de disparos, pero que no tenía información sobre sus condiciones.

Poco tiempo después, en un estacionamiento fuera de la tienda, dijo Schiller, vio a los oficiales de policía rodear un vehículo utilitario deportivo mientras ordenaban a sus ocupantes que salieran.

#massshooting: At least six people dead in mass shooting in Boulder, Colorado.

(Via Denver7 News). This appears to be shooter. #Colorado #Shooting. pic.twitter.com/YkFdDIWpWy — Khan Basit (@khanmab) March 23, 2021

Las imágenes de las noticias de televisión mostraron a la policía sacando a los clientes y trabajadores de la tienda con las manos en la cabeza. Las imágenes aéreas también mostraron una fuerte presencia policial fuera del supermercado, junto con al menos dos ambulancias.

Table Mesa es el hogar del laboratorio en la cima de una colina del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. El supermercado está ubicado a unas 2 millas del campus insignia de la Universidad de Colorado.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo en Twitter que estaba monitoreando los eventos que se desarrollan en Boulder, y agregó: “Mis oraciones están con nuestros compañeros de Colorado en este momento de tristeza y dolor a medida que aprendemos más sobre el alcance de la tragedia”.

El FBI dijo en Twitter que sus agentes estaban ayudando a la policía local en la investigación del tiroteo en el supermercado.

Con información de Reuters