Detienen a Conor McGregor por sospecha de agresión sexual y exhibicionismo

El peleador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor, ha sido detenido en la isla francesa de Córcega bajo sospecha de intento de agresión sexual y exposición indecente, ha comunicado la Fiscalía este 12 de septiembre.

“Tras una denuncia presentada el 10 de septiembre, en la que se denunciaban actos que podrían describirse como intento de agresión sexual y exhibición sexual, el señor Conor Anthony McGregor fue objeto de un interrogatorio por parte de la Policía”, anunció el organismo, citado por AFP. La declaración no dio detalles de los presuntos delitos cometidos por McGregor, de 32 años.

El popular campeón de la UFC siempre se ha visto envuelto en polémicas debido a sus actitud retadora, pero en esta ocasión todo se dio fuera del octágono de acuerdo a los reportes de la agencia AFP.

McGregor se encuentra actualmente retirado del deporte tras anunciar su decisión a principios de junio. El irlandés ya afirmó en 2016 y 2019 que se retiraba, pero en ambas ocasiones no cumplió su palabra y volvió a combatir.

