Detienen a dos empleados de una gasolinera por abuso sexual a su compañera

Dos empleados de una gasolinera fueron detenidos por policías municipales de Ecatepec, acusados de haber sometido a una de sus compañeras para abusar sexualmente de ella, en uno de los baños del establecimiento

Dos empleados de una gasolinera fueron deten​idos por policías municipales de Ecatepec, luego de ser señalados por una de sus compañeras, como sus agresores sexuales.

Los hechos ocurrieron este miércoles, cuando policías realizaban patrullajes en la colonia Rústica Xalostoc y la víctima les pidió apoyo debido a que, aseguró que momentos antes había sido agredida sexualmente por dos de sus compañeros en los baños de la gasolinera donde trabajan.

“La mujer relató que dos hombres, quienes se encontraban al interior del baño, abusaron sexualmente de ella, uno de los cuales la amagó con un cuchillo”, informaron.

Al ingresar a los baños, los uniformados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal, adscritos a la Célula de Robo al Transporte Público localizaron a ambos sujetos.

“Los dos sujetos se ostentaron como empleados de la gasolinera, al igual que la víctima de 19 años, quien estaba en su primer día de trabajo en dicho lugar”.

Los dos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por su probable participación en el delito de violación.

