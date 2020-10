Detienen al General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en EEUU

Compartir esta publicación













El exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, informó este jueves el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter.

Ebrard detalló que fue informado de la detención por el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau.

TE PUEDE INTERESAR: Repuntan casos de Covid-19 en Laredo; Nuevo Laredo reporta muerte de una joven

Asimismo, el canciller mexicano indicó: “el Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho.les mantengo informados”.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

Cienfuegos Zepeda fue titular de la Secretaría de la Secetaría Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

En tanto, en México funcionarios del Gabinete de Seguridad señalaron estar sorprendidos de este anuncio, toda vez que en México no se tenía ninguna investigación en contra del ex ex titular de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Llegó a #NuevoLaredo la segunda remesa de vacunas contra la influenza al Sector Salud; cerca de 8 mil dosis fueron distribuidas entre el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud https://t.co/kubTON3M85 — El Mañana (@ElMananaOnline) October 15, 2020