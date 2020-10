Detienen al general Cienfuegos en EU

Compartir esta publicación













EU.- El que fuera el responsable máximo del Ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), el General Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense (DEA), según confirmaron las autoridades mexicanas.

El exsecretario, de 72 años, fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles, California, mientras viajaba con su familia, según publicaron los medios locales estadounidenses. Se trata del golpe más importante al Ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado el zar antidrogas del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, condenado en el 2007 a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado.

“He sido informado por el embajador Christopher Landau, de Estados Unidos, que el exsecretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido”, informó el canciller Marcelo Ebrard en Twitter anoche.Es acusado de narcotráfico, en modalidad de transporte y distribución de droga.El canciller Marcelo Ebrard informó en Twitter sobre la detención de Salvador Cienfuegos y afirmó que se le daría asistencia consular. Fuentes diplomáticas confirmaron a MILENIO que el titular de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue llevado a la oficina regional de la DEA en Los Ángeles, donde se trasladará la cónsul Marcela Celorio con un equipo jurídico.

El ex secretario de Defensa Nacional se vio involucrado en varios escándalos respecto a violaciones de derechos huma-nos durante el gobierno de En-rique Peña Nieto, entre ellos, el caso Tlatlaya, donde murieron 22 personas inocentes.En la madrugada del 30 de junio de 2014, ocho militares, quienes combatían el narco-tráfico, iban a bordo de un ve-hículo oficial cuando pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tl-atlaya, donde algunos hombre se encontraban.De acuerdo con testigos, el Ejército les solicitó redención, los hombres se rindieron, pe-ro los militares comenzaron a disparar.

LOS 43 NORMALISTAS

Al Ejército se le señaló de ser omiso por no haber actuado la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales de Iguala y el grupo criminal de Guerreros Unidos. Lo anterior, ha derivado en órdenes de captura.Juan Ibarrola, especialista en materia de seguridad, se dijo extrañado por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos y afirmó que es la primera vez en México que un hecho así sucede. En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Te-levisión, Ibarrola indicó que causa extrañeza que Cienfuegos haya sido detenido, pues, dijo, es un general que siempre se cuidó de no caer en la ilegalidad.

