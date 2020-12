Detienen a “Grinch” de Texas con las manos en la masa (FOTOS)

Mientras que muchas familias esperan su paquetería en la puerta de sus casas, otros personas como esta mujer en Texas se aprovechan de la ocasión para robrar las cajas con sus regalos e incluso hasta medicamento.

Durante la temporada navideña miles de personas se encuentran a la espera de los regalos que han comprado para envolverlos y colocarlos debajo del arbolito de Navidad, pero algunas personas aprovechan estos días para arruinar la ocasión.

Oficiales del Distrito Policial del Condado Harris en Texas informaron que una mujer fue arrestada tras ser acusada de robar paquetes de los frentes de las casas en el noroeste del área metropolitana de Houston.

Una persona detectó que la mujer actuaba de manera sospechosa y estuvo vigilando su actividad hasta que finalmente realizó una llamada para advertir sobre la presencia de una mujer llevándose los paquetes dejados por las compañías de entrega de encomiendas.

#NOW: Deputies with Constable Mark Herman's Office responded to the 715000 block of Caraway in reference to a female suspect stealing packages.

Upon a quick response time, deputies located the female suspect who was found to be in possession of the stolen packages and narcotics. pic.twitter.com/op6CHsNwLZ

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) December 14, 2020